ルーブル美術館の外に列を作る観光客＝２０日/Julien de Rosa/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）フランス・パリのルーブル美術館で１９日に起きた強盗事件で盗まれた宝飾品について、被害額は８８００万ユーロ（約１５５億円）相当に上るという推定を検察が明らかにした。検察はラジオ局のＲＴＬに対し、被害額はルーブル美術館の学芸員の推定だとしたうえで、「確かに驚異的な額だが、それは経済的な損失だ。この強盗によって生じた歴史