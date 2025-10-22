北朝鮮が弾道ミサイルを発射しました。日本政府関係者によりますと、すでに落下したとみられるということです。韓国軍の合同参謀本部は、けさ、北朝鮮が東の方向に向けて弾道ミサイルを発射したと発表しました。日本政府関係者によりますと、日本の船舶や航空機などの被害は確認されておらず、ミサイルはすでに落下したとみられるということです。李在明大統領の就任後、弾道ミサイルの発射は初めてで、今年5月以来です。韓国の聯