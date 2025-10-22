英ウェスト・ヨークシャー州警察は、凶悪な性犯罪で有罪判決を受けた元ロストプロフェッツのボーカル、イアン・ワトキンスの刺殺事件に関連して、新たに2人の男を逮捕したと発表した。【動画】イアン・ワトキンスが殺害された、極悪犯が集う刑務所の様子48歳だったワトキンスは、今月初め、ウェスト・ヨークシャーのHMPウェイクフィールド刑務所内で襲撃を受け死亡した。彼は幼児や乳児に対する複数の性的虐待を含む一連の犯罪で20