今日22日の関東地方は冷たい雨と北風で、日中も気温が横ばいで師走並みの寒さが続くでしょう。沿岸部では夜にかけて傘が手放せない見込みです。明日23日は天気が回復して秋晴れとなりますが、週末は再び雨が降りそうです。日中も雨と北風でヒンヤリ師走並みの寒さ今日22日の関東地方は前線や湿った空気の影響で雲に覆われて、沿岸部を中心に冷たい雨が降っています。また北よりの風も吹いてヒンヤリした空気に包まれています。今