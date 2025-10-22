◆みやざきフェニックス・リーグ巨人―阪神（２２日・アイビー）みやざきフェニックス・リーグの阪神戦は、降雨のため中止となった。選手たちは室内練習場で２３日の次戦へ向けて調整。投手はブルペン投球、野手は打撃練習などを行った。同リーグは今月６日に開幕し、同２７日まで２２日間にわたって開催される。巨人は、ここまで１２試合で８勝４敗。クライマックスシリーズにも出場した中山、リチャード、佐々木らに加え、