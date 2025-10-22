退職希望者に代わり退職の意思を伝えるサービス「退職代行モームリ」の運営会社アルバトロスが、代行の仕事を違法に弁護士にあっせんした疑いがあるとして、警視庁は22日、弁護士法違反容疑で、本社などを家宅捜索した。