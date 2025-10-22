高市首相は22日午前9時半ごろ、北朝鮮の弾道ミサイル発射について記者団の取材に応じ、「日本の領海や排他的経済水域への飛来は確認をされていない」「被害報告などの情報も確認されていない」と説明しました。その上で「高市内閣としては国民のみなさまの安全に万全を期すため、防衛大臣と外務大臣に必要な情報の収集分析を行うよう指示をした」と明らかにしました。