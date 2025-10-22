トーア紡コーポレーションが目先筋の売り物をこなし上値指向を継続。１０月に入ってからこれまで下落した日はわずかに２営業で、直近は６連騰と異彩を放っている。大阪市に本社を構える毛織物の老舗企業として名を馳せるが、利益の主柱を担っているのが不動産事業。自民党と日本維新の会の連立政権樹立で、投資マネーの視線も大阪関連銘柄に向きやすくなっており、同社はその関連有力銘柄として頭角を現