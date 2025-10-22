プラスアルファ・コンサルティングは３日続伸。２１日取引終了後、タレントマネジメントシステム「ＴａｌｅｎｔＰａｌｅｔｔｅ」について三井住友信託銀行が導入したと発表した。また、２２日朝方には対話力向上支援サービス「ＡＩトークトレ」を提供開始すると発表。実際の顧客応対に近いリアルなペルソナを生成ＡＩが生成し、実践的な応対練習を可能にするという。リリースが相次ぎ材料視されたようだ。