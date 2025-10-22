イオン九州が反発している。２１日の取引終了後、大分県でスーパーマーケットなど２３店舗を運営するトキハインダストリー（大分県大分市）の全株式を２６年１月末日の予定で取得し子会社化すると発表しており、好材料視されている。 今回の子会社化は、新規顧客の獲得に加えて、大分県における強固なドミナント形成によりグループの企業価値向上を図るのが狙い。取得価額は非開示。なお、２