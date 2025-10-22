セレンディップ・ホールディングスが急反発している。２１日の取引終了後、１１月３０日を基準日として１株を４株に株式分割すると発表したことが好感されている。投資単位当たりの金額を引き下げることでより投資しやすい環境を整え、投資家層の更なる拡大を図ることが目的としている。 出所：MINKABU PRESS