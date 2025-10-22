午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０７２、値下がり銘柄数は４５８、変わらずは８１銘柄だった。業種別では３３業種中２１業種が上昇。値上がり上位に輸送用機器、建設、繊維、小売など。値下がりで目立つのは非鉄金属、情報・通信、電気機器など。 出所：MINKABU PRESS