金ＥＴＦが急落。ＳＰＤＲゴールド・シェアが一時、前日に比べ７％超安に売られたほか、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ金価格連動型上場投信や純金上場信託（現物国内保管型）が大幅安となっている。２１日のニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）の金先物相場は、１２月限が前日比２５０．３ドル（５．７％）安の１トロイオンス＝４１０９．１ドルと急落した。一日の下落幅としては過去最大とみられている。年初から