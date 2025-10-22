魁力屋が５日続落している。２１日の取引終了後、２５年１２月期の単独業績予想について、売上高を１４０億円から１３７億円（前期比１１．６％増）へ、営業利益を１０億円から８億円（同７．０％減）へ、純利益を６億２０００万円から４億５０００万円（同１５．９％減）へ下方修正し、増益予想から一転して減益予想としたことが嫌気されている。新規出店時期の遅れに加えて、物価高騰による原材料価格の高止まり、人材確保を背