最新のM5チップを搭載したMacBook Proが10月22日に発売された。本稿では、実機を3日間使用して抱いた“正直な感想”をお伝えする（筆者撮影）【画像】「MacBook Pro M5モデル」の実機を3日間使ってみたアップルは2025年10月22日に、最新のM5チップを搭載したMacBook Proを発売する。16GBメモリ、512GBストレージを搭載するモデルが24万8000円（税込）だ。デザインこそ2021年の刷新以来変更されていないが、M5チップの破壊力は絶大