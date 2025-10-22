シュウ ウエムラは10月31日、2025年ホリデーコレクション「シュウ ウエムラ ×ファイナルファンタジーXIV」を発売します。■マザークリスタルやモーグリなどをイメージしたアイテムが登場「クポ！クリスタル パレット」（11,000円）は、「マザークリスタル」をイメージした3Dブルークリスタル加工を施したパッケージによる限定アイパレット。カラーは、コッパーゴールドやメタリックシルバー、マザークリスタルブルーなど9色。「ア