かんぽ生命の不適切営業問題が表面化したことで、それまで多くの人が抱いてきた「身近で親切、信頼できる」というイメージは地に落ちた。2017年に入社した私は、かんぽ営業の現場で何を見て、何を考え、なぜ退職を決断したのか。すべて実体験したありのままの事実を紹介しよう。私は研修を終えると、配属されたY郵便局でコンピュータをいじり、ゆうちょの口座を持っている世帯をピックアップ（この上司の指示がとんでもないルール