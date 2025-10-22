警察によりますと、21日の午後2時50分ごろ、山形県上山市八日町地内の路上で、歩いて下校していた女子児童が、見知らぬ女から「チョコいる？」などと声をかけられる事案が発生しました。 【女の特徴】年齢50歳から60歳くらい身長150cmから155cmくらい体格中肉髪型茶色白髪交じりの短髪パーマがかかっている 警察は「保護者の方は、お子様に対し、登下校や外出時は出来るだけ複数人での行動を心が