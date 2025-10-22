【その他の画像・動画等を元記事で観る】 こっちのけんとの新曲「わたくしごと」が10月22日にリリース。さらに同日23時には「わたくしごと」のMVが公開される。 「わたくしごと」は、テレビ朝日系24局ネットで放送の火曜9時ドラマ『ちょっとだけエスパー』の主題歌として書き下ろされた楽曲。こっちのけんとにとって、ドラマ主題歌を担当するのは今回が初となる。 ■ドラマ『ちょっとだけエスパー』登場人物