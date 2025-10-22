◆ 日本時間25日からトロントで開幕ロサンゼルス・ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）は現地時間21日、トロント・ブルージェイズとのワールドシリーズ第1戦にブレーク・スネル投手（32）、第2戦に山本由伸投手（27）が先発登板することを発表した。MLB2年目の山本は東京シリーズで自身初の開幕投手を務め、レギュラーシーズン30先発で12勝8敗、防御率2.49、173回2/3を投げて201奪三振という成績。4月と9月の2度に渡って月