筆者の母の友人・ケイコさん（仮名）は息子の嫁が家事をしない愚痴ばかり。5歳の孫を預かった時の無邪気な一言で、現代夫婦の新しい形を知ることに。 息子の嫁への不満 70代のケイコさんは近所の友人たちとのお茶会で、いつも同じ愚痴をこぼしていました。 「息子の嫁は本当に家事をしないのよ」 息子夫婦の家に行けば、料理も掃除も洗濯も、息子ばかりがやっている光景。 「最近の若い嫁は……」 首を振りながら、ため息