東洋太平洋ウェルター級タイトルマッチボクシングの東洋太平洋ウェルター級タイトルマッチ10回戦が21日、東京・後楽園ホールで行われ、同級王者・田中空（大橋）が同級3位・坂井祥紀（横浜光）に6回2分13秒TKO勝ちした。初防衛に成功したが「レベルを上げたい」と気は緩めなかった。戦績は24歳の田中が5勝（5KO）、34歳の坂井が29勝（15KO）16敗3分。王者の風格が板についてきた。田中は初回から冷静に右ボディーを当て鈍い音