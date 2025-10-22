「米福」の新店舗、「天ぷら寿司海鮮 米福 なんばパークス店」が2025年10月24日(金)にオープンします！“安くて旨いが一番”を掲げる京都発のブランドが、なんばパークス6階に登場。気軽に天ぷら・寿司・海鮮を楽しめる和食ダイニングです。 ファンインターナショナル「天ぷら寿司海鮮 米福 なんばパークス店」  オープン日：2025年10月24日(金)所在地：大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス6Fアクセス：なん