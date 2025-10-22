女優の井川遥（49）が22日までに自身のインスタグラムを更新。女優の板谷由夏（50）が手掛けるファッションブランドの展示会を訪れた際の2ショットを披露した。井川はストーリーに白と黒のアニマル柄のコートに白のシャツ、黒のパンツ、スニーカー姿のメンズライクなコーデの自身と、茶系のチェックのワンピース、スニーカー姿の板谷がポーズを決める2ショットをアップ。「10周年おめでとう」とブランドの10周年を祝福した。