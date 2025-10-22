関西空港に到着した新酒「ボージョレ・ヌーボー」＝22日午前11月20日に解禁されるフランス産ワインの新酒「ボージョレ・ヌーボー」が22日、ドイツ・ルフトハンザ機で関西空港に到着した。輸入販売元のサントリーによると、今年は乾燥や猛暑など天候に恵まれ、甘くて濃い香りが凝縮し、近年でも特に良い仕上がりになったという。午前7時ごろ、750ミリリットルボトル2640本、計約3.2トンが到着。その後、大阪税関職員がボトルを