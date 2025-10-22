アイドルグループ・『FES☆TIVE』『JAPANARIZM』の元メンバーでタレントの高木由莉愛（※高＝はしごだか）が21日、自身のXを更新し、結婚を発表した。【写真あり】幸せいっぱい…結婚を発表した高木由莉愛の近影高木は「みんなびっくりするかもしれませんが…ご報告があります」と書き出し、「私事ではございますが、このたび兼ねてからお付き合いしていた方と本日結婚いたしました」と報告。「まさか自分がこんなに早く結婚