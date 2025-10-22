テレビ朝日の安藤萌々アナウンサー（27）が21日までにインスタグラムを更新。他局アナとのおそろいショットを公開した。安藤アナは「時差投稿、白黒、眼鏡だった夏の日」とつづり、自身と同じ2020入社のフジテレビ佐久間みなみアナ（27）と、ともにメガネをかけ、白黒のトップスに身を包んだツーショットを披露した。