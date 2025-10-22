元AKB48の北原里英（34）が21日までに、自身のインスタグラムを更新。元メンバーとのスリーショットを公開した。「昨日はこの3人でイベントでした！ハート来てくださったみなさまありがとうございましたあすかちゃん・咲子さんのファンの皆様にも会えて嬉しかったです！」と記し、同じく元AKB48メンバーの倉持明日香（36）、松井咲子（34）の3人で出演したネットラジオ番組「キリ番踏んだらカキコして」のイベントオフショットを