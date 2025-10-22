モデルの「めるる」こと生見愛瑠（23）が21日までに、自身のインスタグラムを更新。秋服姿を公開した。生見は「やっと秋服〜、珍しくチェック着てみました」とつづり、メガネをかけ、チェックのシャツに黒のミニスカートで美脚を披露したファッションコーデをアップした。フォロワーからは「激かわ過ぎドストライク」「今日も太ももセクシーめるる」などのコメントが寄せられた。