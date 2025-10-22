きょうの東京株式市場で日経平均株価は一時500円以上、下落しています。きのうまで史上初の5万円に迫る高い水準まで値上がりしていたことから、一旦利益を得ようとする売り注文が主力の半導体関連株など幅広い銘柄に広がっています。