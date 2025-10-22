元AKB48の小嶋陽菜（37）が21日までに、自身のインスタグラムを更新。人気ラーメン店を訪れたオフショットを公開した。「休日はラーメンですね」と記し、「山岡家」のラーメンを堪能する様子をアップ。「古着のキャラTeeをプレゼントでもらって着てみたんだけど、可愛くてはまりそう」と、「涼宮ハルヒ」シリーズのTシャツを愛用していることを明かした。デニムパンツのグレージャケットでポーズをとった写真もアップした。フォロ