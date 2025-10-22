レモンの皮からつくられる南イタリア発祥のリキュール、リモンチェッロ。伊パリ―二社が製造・販売する世界No.1ブランド「パリ―二・リモンチェッロ」が、このほど日本初上陸する。11月1日から独占輸入販売を開始するのは、業務用酒類卸の榎本酒類。昨年に海外事業部を設立し、日本ではまだ珍しい新規性のある商材を模索していた。同じ時期、基幹商品の日本進出をもくろみパートナーを探していたパリーニ社が、同社にほれこみ熱烈