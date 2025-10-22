土曜日だったので自民党総裁選を生中継で視聴することができた。批判の向きもある高市総裁の“馬車馬”発言に頼もしく感じ鼓舞されてしまった。自民党員に向けてのメッセージだったが、国土が狭く資源に乏しい日本が不安定な世界情勢の中で生き残るにはライフ・ワーク・バランスをかなぐり捨てるぐらいのがむしゃらさが必要だと感じ入ってしまった。▼馬車馬の要諦は他人に強要しないことにある。あくまで自発的に沸き起こるもので