21日夕方、湯沢市の雄勝中学校の生徒が校舎のすぐ近くでクマを目撃しました。警察が注意を呼びかけています。湯沢警察署の調べによりますと21日午後4時45分ごろ、湯沢市横堀字板橋の雄勝中学校の校舎にいた生徒が、学校西側の歩道上にいるクマ1頭を目撃しました。クマの体長は約50センチで、目撃された場所は校舎まで20メートルほどだということです。警察が注意を呼びかけています。