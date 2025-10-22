若者のやる気を著しく下げる無駄会議「ベスト3」を発表します（写真：Graphs／PIXTA）なぜ、こんな”タイパ”の悪い会議ばかりなのか……。企業の現場に入って目標を絶対達成させるコンサルタントとして、私は数多くの組織を見てきた。業績が悪い会社ほど、会議が多い。会議のための資料作り、事前打ち合わせ、根回し。そして会議が終われば、また次の会議のための準備が始まる。ロジックを重視する若手社員にとっては、最悪である