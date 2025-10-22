高市首相は２２日午前、首相官邸で記者団に対し、北朝鮮が弾道ミサイルを発射したと明らかにした。日本の領海や排他的経済水域（ＥＥＺ）への飛来は確認されていないとした上で、「内閣として国民の安全に万全を期す」と述べ、茂木外相と小泉防衛相に情報収集・分析の徹底を指示したと説明した。