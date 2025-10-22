◆第１４回アルテミスＳ・Ｇ３（１０月２５日、東京競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝１０月２２日、栗東トレセン新馬のレコードＶから連勝を狙う白毛のマルガ（牝２歳、栗東・須貝尚介厩舎、父モーリス）が坂路で同じ白毛の全兄カルパ（４歳２勝クラス）と併せ馬を行った。真っ白な兄の後ろにぴったりとつけ、ラスト１ハロン手前まで我慢する形。それでも力むような面は全く見せず、横に出てからは軽い走りで楽々と兄の