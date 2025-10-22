グラビアアイドル芸人の高田千尋（40）が21日、自身のストーリーズを更新。パジャマ姿を公開した。ドラマ「欲しがり女子と、訳あり男子。」に阿佐ケ谷紅葉役で出演することが決定したが、「撮影終わって共演してる女子たちでお部屋集まって小一時間のパジャマパーティーオフ中のオフだったけどみんなで写真撮っとけば良かった明日も会えると思ったら頑張れる笑なんなら早く会いたいあー楽しかった最高だいすき」とつづり、