元「モーニング娘。」で歌手の高橋愛（39）が22日、自身のインスタグラムを更新。個性的なコーデを披露した。高橋は「キティ、はつおろし」とし、人気キャラクター・ハローキティが大きくプリントされたニットを披露。黒のアウターにベージュの帽子を合わせ「かわ！」とつづった。フォロワーからは「可愛過ぎるー！」「カワイイ」と、さまざまなコメントが寄せられた。