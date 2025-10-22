本多大夢と浜川路己によるユニット・ROIROMが、john masters organicsが今年展開するホリデーギフトのアンバサダーに就任した。【写真】「ROIROM」として活動！浜川路己＆本多大夢の個別ショット同ブランドは23日より、「IMAGINARY WONDER LAND」をテーマに「2025 holiday collection」第1弾を展開する。11月13日には第2弾、12月4日には第3弾と予定。ホリデーシーズンを彩る豊富なギフトをラインナップしている。さらに今年、