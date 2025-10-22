¼óÁê´±Å¡¤ËÆþ¤ë¹â»Ô¼óÁê¡á22Æü¸áÁ°¹â»ÔÆâ³Õ¤¬22Æü¡¢ËÜ³Ê»ÏÆ°¤·¤¿¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï21ÆüÌë¤Î½é³ÕµÄ¤Ç»Ø¼¨¤·¤¿Êª²Á¹âÂÐ±þ¤ò´Þ¤á¤¿·ÐºÑÂÐºö¤ÎºöÄê¤òµÞ¤°¹½¤¨¡£Áá´ü¤Î¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤ä¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×°ú¤­¾å¤²¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¡£22ÆüÃæ¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë³ÆÉÜ¾Ê¤ÎÉûÂç¿Ã¡¦À¯Ì³´±¿Í»ö¤ÎÄ´À°¤ò¿Ê¤á¡¢À¯¸¢¤ÎÉÛ¿Ø¤ò¸Ç¤á¤ë°Õ¸þ¤À¡£¼óÁê¤Ï22Æü¸áÁ°¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ë¤è¤ëÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ëÈ¯¼Í¾ðÊó¤ò¼õ¤±Åö½é¤ÎÍ½Äê¤òÁá¤á¤Æ´±Å¡Æþ¤ê¤·¤¿¡£¡ÖÎÎ³¤¤äEEZ¤Ø¤Î