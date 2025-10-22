北海道砂川市で2025年10月21日午後9時ごろ、車庫に保管していたシャインマスカットがクマに食べられる被害がありました。警察によりますと、住人の男性が、自宅敷地内にある車庫のシャッターが壊されていることに気が付き確認したところ、保管していたシャインマスカット18房が食べられていたということです。車庫のシャッターは曲がった状態になっていて、クマが強い勢いで庫内に入ったとみられています。またシャッ