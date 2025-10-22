退職手続きの代行を依頼された顧客を弁護士に紹介し、違法に手数料を得ていた疑いがあるとして、警視庁は２２日、退職代行サービス「モームリ」の運営会社「アルバトロス」（東京都品川区）本社と都内の二つの法律事務所に弁護士法違反（非弁行為や非弁提携）容疑で捜索に入った。今後、関係者から事情を聞き、刑事責任が問えるか判断する。捜査関係者によると、同社の社長は弁護士資格がないにもかかわらず、提携する弁護士に