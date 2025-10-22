俳優の山田孝之（42）が21日、Instagramで喜びの報告をし俳優の水川あさみ（42）、賀来賢人（36）らが祝福した。【映像】激変ショット（複数カット）これまでにも“裸エプロン”姿で魚を持つ衝撃的な写真や、美容院で髪を切っている時の無防備な姿など、プライベートの様子をInstagramに投稿している山田。13日には美容家・青木梨奈（48）のInstagramに登場し格闘家の武尊（34）と、タレントの川口葵（26）の結婚披露宴に出席