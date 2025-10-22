対米国の輸出入額増減率の推移財務省が22日発表した2025年度上半期（4〜9月）の貿易統計によると、米国向け輸出額は前年同期比10.2％減の9兆7115億円となった。半期ベースで9期ぶりのマイナスとなった。4月から始まったトランプ米政権による高関税政策が直撃し、対米自動車輸出が22.7％減と大きく落ち込んだ。EUやアジアを含めた世界全体への輸出は0.2％の微増だった。アジア向けの電子部品や金属加工機械の輸出が増えた。輸出