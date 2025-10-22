21日夕方、井川町の井川義務教育学校近くでクマ1頭が目撃されました。五城目警察署の調べによりますと21日午後5時15分ごろ、井川町坂本字横岡の作業場敷地内にクマ1頭がいるのを、作業をしていた井川町の80代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルだったということです。最も近い民家までは約20メートル、井川義務教育学校までは約200メートルです。警察は関係機関に連絡するとともに、パトカー