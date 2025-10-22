西武鉄道は、同社の「サステナ車両（8000系）」が2025年度のグッドデザイン賞を受賞したことを公表しました。この受賞は、特急車両001系（Laview）以来6年ぶりとなります。今回は、小田急電鉄から譲り受けた車両をリニューアルしたというユニークな背景を持つ車両が、そのデザイン性や環境への配慮、企業間の連携といった多面的な価値を高く評価されての受賞となりました。まさかの受賞！おさがり電車がグッドデザイン賞に輝く西武