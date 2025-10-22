イー・ギャランティが３日続伸している。２１日の取引終了後、地銀を中心に投資するありあけキャピタル（東京都中央区）がイー・ギャラ株を買い増していたことが明らかとなり、思惑視した買いを誘ったようだ。同日に提出された変更報告書によると、ありあけキャピタルの保有割合は７．２４％から８．３３％に上昇した。保有目的の項目では「純投資」とともに、「状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為等を行うこ