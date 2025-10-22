帝人は３日続伸している。旧村上ファンド関係者が設立したシンガポール拠点の投資ファンド、エフィッシモ・キャピタル・マネージメントは２１日の取引終了後、関東財務局に変更報告書を提出した。同報告書によると、株式保有比率が従来の１１．０８％から１２．１２％に上昇しており、思惑的な買いが入っている。報告義務発生日は１０月１４日。保有目的は純投資としている。 出所：MINKABU PRESS