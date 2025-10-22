ラクサス・テクノロジーズが大幅高で３日続伸と上値指向を強めている。同社は高級ブランドバッグのサブスクリプション型シェアリング事業を展開するが、２１日取引終了後、ネットオークションを手掛けるオークネットのグループ会社であるサークラックスと業務提携を進展させることを発表した。具体的にはブランドバッグのシェアリングサービス「ラクサス」とリユース事業「ブランディ